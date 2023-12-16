Kapadokya Tarım Ekipmanları Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Standı Yoğun İlgi Gördü

Bu yıl 2.'si düzenlenen Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fuarda, Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlere ait broşürler ve afişler dağıtıldı, kullanılan ekipmanlar sergilendi. Tarım ve Orman Bakan yardımcısı da standı ziyaret ederek bilgi aldı.

Bu yıl 2.'si düzenlenen Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Açılan stantta, Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait broşür ve afişler dağıtıldı. Açılan stantta ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetimlerinde kullanılan alkol metre, sorgu tableti, yazıcı, led lambalar, bilgilendirme levhaları, yaka kamerası ve kazaların video olarak gösterildiği televizyonda sergilendi. Nevşehir Protokolü ile birlikte standı gezen Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Ebubekir Gizligider çalışmalar ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Gizligider Emniyet standında yaptığı açıklamada; "Emniyet teşkilatımızda teknolojiyi yakından takip ediyor. Bu nedenle yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR