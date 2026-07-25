Kapadokya’da sıcak hava balonları olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin katıldığı sıcak hava balonu turları, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve uçuş güvenliğini olumsuz etkileyen meteorolojik şartlar nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sıcak hava balonlarının uçuşuna izin verilmedi. Balon turuna katılmak için günler öncesinden rezervasyon yaptıran çok sayıda turist, gün doğumunda kalkış alanlarına gelmelerine rağmen uçuşların iptal edilmesi üzerine bölgeden ayrıldı. Bazı turistler ise peri bacaları arasında yürüyüş yaparak ve seyir noktalarında vakit geçirerek Kapadokya'nın doğal güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti.

Yetkililer; sıcak hava balonu uçuşlarında yolcu ve uçuş emniyetinin ön planda tutulduğunu belirterek, hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte uçuşların yeniden başlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı