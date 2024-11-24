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Kapadokya'da Kartpostallık Kar Manzaraları

Kapadokya'da Kartpostallık Kar Manzaraları
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UNESCO Dünya Mirası Kapadokya, etkili olan kar yağışı ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Turistler kar manzaralarının tadını çıkarırken, bölge dron ile görüntülenerek kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

NEVŞEHİR (İHA) – UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya'nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi. Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları da dron ile görüntülendi, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sabah saatlerinde bölgeyi gezmeye çıkan yerli ve yabancı turistler kar sürprizi ile karşılaştı. Yoğun kar yağışına rağmen manzaranın tadını çıkaran turistler hem kar ile oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Güney Koreli turist Moon Jung Ho'da yaptığı açıklamada, "Kapadokya bölgesi çok güzel. Buralar muhteşem. Dün hava çok güzeldi ve güneşliydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Kapadokya'yı hem karlı, hem de güneşli görebildim" dedi.

Antalya'dan gelen Mehmet Ali İpek de, "Bölgeye dün geldik. Kapadokya'yı böyle beklemiyorduk. Sabah uyandığımızda her yer bembeyaz. Herkese buraları görmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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