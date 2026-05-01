Kapadokya'da eski halılar ustaların elinde yeniden hayat buluyor

Kapadokya'da halı tamiri yapan 40 yıllık usta Ramazan Akgül, eski ve antika halıları yeniden onararak ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

İlkokuldan sonra halı tamiri mesleğine başladığını belirten Ramazan Akgül, mesleği çekirdekten yetişerek öğrendiğini ifade etti. Uzun yıllar İstanbul Kapalıçarşı'da çalıştığını anlatan Akgül, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen değerli halıların tamirini yaptığını kaydetti.

Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgeyi çok beğendiğini dile getiren Akgül, bölgede çalışmaya devam ettiğini söyledi. Turistlerin eski halılara ve tamir süreçlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akgül, "Eski halıları çöpe atmaktansa ülke ekonomisine kazandırıyoruz" dedi.

Halı tamirinin sabır isteyen zor bir meslek olduğunu vurgulayan Akgül, bazen bir halının tamirinin bir günde tamamlanabildiğini, bazen ise aylar hatta yıllar sürdüğünü belirtti. Bir halı üzerinde 1,5 yıl çalıştığını söyleyen Akgül, "Bizim işimiz tek tek iğne ve tığ ile yapılıyor. Adeta iğneyle kuyu kazıyoruz" diye konuştu.

Antika halılarda tamirin belli olmamasının büyük önem taşıdığını ifade eden Akgül, 100 yıllık bir halının onarımında aynı döneme ait ip ve renk tonlarının bulunması gerektiğini söyledi. Akgül, "300 yıllık halı tamir ettim, sahibi tamirin yerini bulamadı. Tamir görünürse zaten kıymeti kalmaz" ifadelerini kullandı.

Mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Akgül, yeni çırak yetişmediğini belirterek Türkiye'de bu işi yapan yaklaşık 500 kişi kaldığını söyledi. Akgül, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vereceği desteklerle mesleğin yeniden canlanabileceğini sözlerine ekledi.

Satış temsilcisi Aysel Solak ise tedarik ettikleri eski halılar arasında tamir ve tadilat gerektiren ürünlerin ustalar tarafından titizlikle onarıldığını söyledi. Solak, "Tamiri tamamlanan halıları yıkayıp temizledikten sonra tezgahımıza koyuyoruz. Yabancı turistler özellikle eski halılara yoğun ilgi gösteriyor. En çok Amerika ve Avrupa'dan gelen turistler satın alıyor" dedi.

İş yerinde 300 yıllık bir halının da sergilendiğini belirten Solak, "Bu halıyı korumak amacıyla hiç dokunmadan olduğu gibi sergiliyoruz. Gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı