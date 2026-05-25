Nevşehir'de polis ekiplerinden tatlı uygulama

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, yılda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinde hareketlilik başladı. Bayram tatilini bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar Nevşehir'e akın ederken, kente gelen misafirler polis ekipleri tarafından şeker ve kolonya ile karşılandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Üç Güzeller mevkiinde uygulama noktası oluşturdu. Trafik yoğunluğunun arttığı bölgede denetim yapan ekipler, sürücüleri durdurarak ceza uygulamak yerine çikolata ve kolonya ikram etti. Bayram dolayısıyla Kapadokya'ya gelen misafirlerin bayramını kutlayan ekipler, sürücülere çikolata ve kolonya ikramında bulunurken trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine riayet edilmesi ve dikkatli araç kullanılması yönünde bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için denetimlerin bayram süresince devam edeceğini belirtti.

Sürücüler ise polis ekiplerinin bu anlamlı jestinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek ekiplere teşekkür etti.

