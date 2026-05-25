Haberler

Nevşehir'de polis ekiplerinden tatlı uygulama

Nevşehir'de polis ekiplerinden tatlı uygulama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kapadokya'da hareketlilik başladı. Nevşehir Emniyeti, bölgeye gelen sürücüleri ceza yerine çikolata ve kolonya ikramıyla karşılayarak bayramlarını kutladı, trafik kuralları konusunda uyardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, yılda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinde hareketlilik başladı. Bayram tatilini bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar Nevşehir'e akın ederken, kente gelen misafirler polis ekipleri tarafından şeker ve kolonya ile karşılandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Üç Güzeller mevkiinde uygulama noktası oluşturdu. Trafik yoğunluğunun arttığı bölgede denetim yapan ekipler, sürücüleri durdurarak ceza uygulamak yerine çikolata ve kolonya ikram etti. Bayram dolayısıyla Kapadokya'ya gelen misafirlerin bayramını kutlayan ekipler, sürücülere çikolata ve kolonya ikramında bulunurken trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine riayet edilmesi ve dikkatli araç kullanılması yönünde bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için denetimlerin bayram süresince devam edeceğini belirtti.

Sürücüler ise polis ekiplerinin bu anlamlı jestinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek ekiplere teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var