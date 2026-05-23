Haberler

UNESCO mirası Kapadokya'da bayram tedbirleri artırıldı

UNESCO mirası Kapadokya'da bayram tedbirleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Kapadokya'da güvenlik ve asayiş tedbirleri artırıldı. Nevşehir Valisi, binlerce personel ve araçla 7/24 hizmet verileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da güvenlik ve asayiş tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yıllık 4 milyondan fazla turist ağırlayan bölgede bayram yoğunluğu nedeniyle tüm kurumlar alarma geçti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Kurban Bayramı süresince il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla tüm tedbirlerin eksiksiz şekilde planlanarak uygulamaya konulduğunu söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları arasında tam koordinasyon sağlandığını belirten Vali Kök, sahada etkin görev dağılımı yapıldığını ifade etti. Bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek ekiplerin görev başında olacağını kaydeden Vali Kök; "Emniyet ve jandarma teşkilatımız bin 831 personel ve 218 araçla, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz 12 personel ve 2 araçla, AFAD ekiplerimiz 14 arama kurtarma personeli ve 4 araçla, İl Sağlık Müdürlüğümüz bin 342 sağlık çalışanı ve 29 araçla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz 30 personel ve 1 araçla, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ise 421 personel ve 10 araçla 7/24 esasına göre görev başında olacaktır" dedi. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Kapadokya'nın Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Kök, özellikle Göreme başta olmak üzere turistik bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

İl merkezi ile birlikte 7 ilçe, 19 belde ve 146 köyün tamamında tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Vali Kök, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücülere de trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Böylesi görülmedi! Köyün kara ile bağlantısı kesildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Giresun'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! Araçları biçen tır hiç fren yapmamış

İşte 5 kişinin öldüğü kaza anı! Araçları biçen tırın gelişine bakın
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti