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Kapadokya'da Olumsuz Hava Şartları Balon Uçuşlarını 3 Gündür Durdurdu

Kapadokya'da Olumsuz Hava Şartları Balon Uçuşlarını 3 Gündür Durdurdu
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Kapadokya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonları üç gündür havalanamıyor. Peribacaları ve vadiler üzerinde gün doğumunu izlemek isteyen turistler, uçuşların yeniden başlamasını bekliyor. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından uçuşlara izin verileceği belirtiliyor.

Kapadokya'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balonları 3 gündür havalanamıyor. Peribacaları ve eşsiz vadiler üzerinde gün doğumunu izlemek isteyen turistler, uçuşların yeniden başlamasını bekliyor.

Dünyanın önemli sıcak hava balonu merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, hava şartları nedeniyle balon uçuşlarına ara verildi. Bölgede bugün de hava hava şartlarının uçuş için uygun olmaması nedeniyle sıcak hava balonları üçüncü gününde de gökyüzüne yükselemedi. Her sabah gün doğumuyla birlikte yüzlerce sıcak hava balonunun havalanmasıyla renkli görüntülere sahne olan Kapadokya'da, uçuşların yapılamaması turistlerin de planlarını etkiledi. Balon turuna katılmak için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, uçuşların yeniden başlayacağı günü beklemeye başladı. Kapadokya semalarında 3 gündür balonların görülmemesi, bölgenin simge görüntülerinden birinin de oluşmamasına neden oldu. Uçuşların hava şartlarının uygun hale gelmesinin ardından yeniden başlaması bekleniyor.

Bölgede sıcak hava balon uçuşlarının, meteorolojik şartların yanı sıra uçuş güvenliği açısından yapılan değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilmesine izin veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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