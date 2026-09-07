Kanunu Sultan Süleyman vefatının 460’ıncı yılında kabri başında dualarla anıldı

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 460'ıncı yıl dönümünde İstanbul'da kabri başında dualarla anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatının 460'ıncı yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Süleymaniye Camii haziresinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinde gerçekleştirilen programa Büyükelçi Egemen Bağış, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve vatandaşlar katıldı. Programda Kanuni Sultan Süleyman Han için dualar edildi. Kabre dua etmeye gelen Yunus Koç, "Hem öğle namazını hem de Mimar Sinan'ın yaptığı büyük eser camisinde kılmaya ve onun eserlerini yaşatıp, görmeye geldik. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim biz neslini de bu eserleri korumayı, onu anlamayı, onu bilmeyi, onların yaptıkları eserleri korumayı bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı. Nazmiye Biber isimli vatandaş ise duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı