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Kanseri yenen 8 yaşındaki Nuh için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Kanseri yenen 8 yaşındaki Nuh için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı
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Çankırı'da 7 yaşında kanser teşhisi konulan 8 yaşındaki Nuh Emir, 1 yıllık tedavinin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan minik Nuh için kent meydanında düzenlenen etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Çankırı'da kanseri yenen 8 yaşındaki Nuh Emir için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Çankırı'da 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan 8 yaşındaki Nuh Emir, 1 yıllık mücadelenin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Nuh Emir için kent meydanında kutlama etkimliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar tarafından yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinliğe ailesiyle birlikte katışan Nuh Emir, en mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Etkinlikte Nuh Emir'in ailesi ise duygusal anlar yaşadı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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