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Beylikdüzü'nde kanseri yenen 9 yaşındaki Almira için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Beylikdüzü'nde kanseri yenen 9 yaşındaki Almira için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
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İstanbul Beylikdüzü'nde 7 yaşında kanser teşhisi konulan ve 2 yıllık mücadele sonucu hastalığı yenen 9 yaşındaki Almira Turhan için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne binlerce renkli balon bırakıldı. Ailesi ve binlerce vatandaş, Almira’nın sağlığına kavuşmasını coşkuyla kutladı.

İstanbul Beylikdüzü'nde kanseri yenen 9 yaşındaki Almira Turhan için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne binlerce balon bırakıldı.

Beylikdüzü'nde 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan 9 yaşındaki Almira Turhan, 2 yıllık mücadelenin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Almira için Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen duygu dolu etkinlikte binlerce rengarenk balon gökyüzüne bırakıldı. Turhan ailesi, kızlarının kanserden kurtulmasını programa katılan binlerce vatandaş ile beraber kutladı.

"Çok zordu ama dayandım, güçlü durdum"

Kanser tedavisi süresince güçlü durduğunu anlatan Almira, "Çok zordu ama çok dayandım, güçlü durdum. İki senenin ardından kanseri yendim. O yüzden bugün burada olduğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Artık bundan sonrası Almira'nın mutluluğu için"

Baba Samet Turhan ise, "Şükürler olsun çok zorlu süreçler atlattık. Ama bugünlerimizi gördük en azından. Artık bundan sonrası Almira'nın mutluluğu için. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Almira'nın ablası Ayşenur Turhan, "Bugünleri görmek gerçekten mükemmel bir duygu. Almira kendi içinde çok büyük savaşlar verdi. Çok şükür ki artık buradayız ve çok büyük bir katılım var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verildi ve artık çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kontrollere devam ettiklerini ifade eden anne Aysun Turhan, "İki yıl kadar sürdü sürecimiz. Halen de kontrollere devam ediyoruz. Tabii ki de zorlu bir süreçti. Çok mutluyuz. Mutlu bir sona vardık ve başardık sonunda. Almira çok güçlü çıktı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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