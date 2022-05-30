Kanseri pedal çevirerek yendi: Kanser hastalarına umut olmak için bisikletle Anadolu turuna çıktı - Haberler

Kanseri pedal çevirerek yendi: Kanser hastalarına umut olmak için bisikletle Anadolu turuna çıktı

ŞANLIURFA İzmir'in Bergama ilçesinden arkadaşıyla yola çıkan bisiklet tutkunu Emine Aktürk, Şanlıurfa'ya ulaştı. İkili, Şanlıurfa'daki bisiklet tutkunu arkadaşlarıyla Balıklıgöl'ü gezdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde iki yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Emine Aktürk, hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı Arzu Elibol ile 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı. Aktürk, 2020 yılında rahatsızlanarak gittiği hastanede meme ve lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Kemoterapi süreciyle tedavisine başlanan Aktürk, hastalığa karşı moralini bozmadı ve tek tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı. Yatmak yerine bisikletiyle gezmeye devam eden Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemde de birçok kadına bisiklet eğitimi verdi. İki yıl içerisinde kanseri atlatan üç çocuk annesi Aktürk, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kanser hastalarına dikkat çekmek ve moral vermek amacıyla arkadaşı Arzu Elibol'la yola çıktığı İzmir'in Bergama ilçesinden Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'ya ulaşan ikili, buradaki bisiklet tutkunu arkadaşlarıyla Balıklıgöl'ü gezdi. Burada ikili, "Sağlığın doğduğu şehirden, güneşin doğduğu yere" pankartını açarak Türk bayraklı bisikletleriyle Bergama'dan Şanlıurfa'ya ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yakalandığı hastalığı bisiklet pedallayarak yendiğini belirten Emine Aktürk, "Bergama'dan 17 Nisan'da tur için yola çıktık. Bu bir tür farkındalık turu. Ben iki yıl içerisinde kanser hastalığıyla tanıştım. Bisikletim sayesinde kolay atlattım. Doktorumun yönlendirmesiyle bisikletle daha kolay atlattım. Bu tura çıkarken kanser hastalarına umut veya daha başka hastalar da olabilir illa kanser olarak ayırmıyoruz. Bir hobinin insana nasıl iyi geldiğini belirtmek için bu yola çıktık. Yolda ilerlerken birçok insanlarla sohbet ettiğimizde kanser hastasıyla karşılaştık. Hobilerin insanı hayata bağladığını, mutlu ettiğini hatta iyileşme süresinde çok etkili olduğunu, ilaç kadar iyi olduğu bölümlerinde olduğunu biz yaşadık. Bunları insanlara göstermek istedik. Çokta ilgi gördü şu anda Şanlıurfa'dayız. Mehmet hoca bin 200 dedi ama biz dolaşarak geldiğimiz için yaklaşık 2 bin kilometreye kadar yol yaptık. Çünkü şehir içlerinde de dolaşıyoruz. Biz biraz daha devam edeceğiz. Daha doğunun başlarındayız. Hedeflerimiz Gaziantep ve Şanlıurfa'ydı. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Buranın kültürel açıdan yerleri yoğun olduğu için biraz burada uzun süre kalacağız" dedi.

Arkadaşıyla birlikte bisikletle Anadolu turuna çıkan Arzu Elibol, "Farkındalık tabi ki hastalığı yenmek için herhangi bir hobi olabilir. Biz ayrıca sıradan insanlar olarak, bir bayan olarak çok daha rahat ülkeyi gezebileceğine gayet hoş görülü davranıldığını, anladık. Ama bizi biraz daha endişelendirdiler. Doğuda dikkatli olun kadınsınız, başınıza olumsuz şeyler gelebilir. Fakat çok şükür, çok kibar, hoşgörülü, şefkatli insanlarla karşılaştık. Memleketin her köşesi, her insanı çok güzeldi. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Almanya'da büyüdüğüm için halen Alman dilimi kullanarak ara ara çalışıyorum. Burası muhteşem bir alan. Balıklıgöl çok güzel bir yer. Şanlıurfa şehri, medeniyetlerin şehridir. Dün muhteşem müzeyi ziyaret ettik. Beklentilerimin çok çok üstünde olan şahane bir müze yapılmış burada. Bende sosyal medyamda paylaştım heyecanla bizi takip ediyorlar. Şanlıurfa'yı herkes gelip görmeli" şeklinde konuştu.

Bisiklet tutkunu arkadaşlarını Şanlıurfa'da karşılayan URBİT Bisiklet Sporu Başkanı Mehmet Aslan, "Bugün Urfa'da yine misafirlerimiz var. İzmir Bergama'dan bisikletle yola çıkan Emine Aktürk ve Arkadaşı Arzu Elibol, bisiklet pedallayarak Şanlıurfa'ya geldiler. Bizde URBİT bisiklet kurulu olarak rotalarını belirledik. İlimizde konaklamalarında yardımcı oluyoruz. Şu anda Balıklıgöl'deyiz, Balıklıgölü gezdiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Balıklıgöl'ün dünyanın en büyük doğa akvaryumunu kendilerine anlatıyoruz. Biz onlara kültürün başkentine hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.