Kanser mücadelesi veren 6 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde kanser mücadelesi veren 6 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Azra Artunç, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören Azra, hastalığının ilerlemesi üzerine Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındı. Azra, doktorların yaklaşık 4 saat süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. - SİİRT