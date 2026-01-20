Haberler

Kanser hastası kadına köy hizmetleri ekipleri yetişti

Kanser hastası kadına köy hizmetleri ekipleri yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Mahmutoğlu Köyü'nde yaşayan 77 yaşındaki Zeliha Karagöz, aniden rahatsızlanınca köy hizmetleri ekipleri devreye girdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın gidemediği köye arazi aracıyla giden ekipler, yaşlı kadını alarak hastaneye ulaştırdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Mahmutoğlu Köyünde ikamet eden kanser hastası yaşlı kadının imdadına köy hizmetleri ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Mahmutoğlu Köyünde ikamet eden Zeliha Karagöz (77) isimli kadın aniden rahatsızlandı. İlçenin uzak köyleri arasında yer alan ve yoğun kar yağışından dolayı ambulans çıkamadığı köy hizmetlerinden yardım isteyen hasta ve hasta yakınlarının imdadına Devrek'te ki köy hizmetleri ekipleri yetişti.

Arazi aracı ile köyden hastayı alan ekipler gerekli tedavinin yapılması için 77 yaşındaki hastayı Devrek Derlet Hastanesine teslim ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz