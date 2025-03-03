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Kanser Hastası Öğretmenden Gazze'ye Destek

Kanser Hastası Öğretmenden Gazze'ye Destek
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Diyarbakır'da kanser hastası öğretmen Şebnem Gökmen, resim sergisinden elde ettiği 75 bin liralık geliri Gazze'ye bağışladı. Gökmen, sergisini bağımsız olarak düzenleyerek, Gazze'deki mağdurlara yardım etmek istediğini belirtti.

Diyarbakır'da kanser hastası öğretmen Şebnem Gökmen, resim sergisinden elde ettiği 75 bin liralık geliri Gazze'ye bağışladı.

28 Şubat mağdurlarından sınıf ve resim öğretmeni Şebnem Gökmen, 10 ay önce 22 tablo ve atık malzemelerden yaptığı çalışmaları bir alışveriş merkezinde sergiledi. Kanser hastası Gökmen, sergiden elde ettiği 75 bin liralık geliri İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarında mağdur olan ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Şebnem Gökmen, İHA muhabirine, sergiyi bağımsız yaptığını, sonra Gazze'deki gençlerin, kadınların, çocukların yandığını görünce, 28 Şubat mağduru da olunca zulmün kendisine çok ağır geldiğinden dolayı çektikleri sıkıntılara cevap olmak istediğini söyledi. Gökmen, onlara bir yardımı olmasını istediğini belirterek, "Atıklar Sanata Dönüşüyor Projesini hazırlamıştım. Geçen sene hazırlamıştım. 8 ayda tabloları ve ufak tefek kutuları bitirdim. Sepetler, mumlar, vazolar, birçok şey yaptım. Gelirini de Gazze'ye göndermek istedim. 75 bin lira tuttu. Onu da bir STK ile Gazze'ye gönderdim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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