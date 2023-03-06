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Kano yapan öğretmenlere yaban ördeği eşlik etti

Yerel Haberler

Kano yapan öğretmenlere yaban ördeği eşlik ettiERZURUM Erzurum'un Tortum ilçesinde kano yapan öğretmenlere yaban ördeğinin eşlik etmesi renkli görüntü oluşturdu.

Kano yapan öğretmenlere yaban ördeği eşlik etti

ERZURUM Erzurum'un Tortum ilçesinde kano yapan öğretmenlere yaban ördeğinin eşlik etmesi renkli görüntü oluşturdu.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde Öğretmenlik yapan Mehmet Baki, İbrahim Turan, Muhammet Sefa Kezer, kano yapmak için Tortum Gölü'ne gittiler. Kano yaptıkları sırada bir Yaban Ördeğinin onları takip ettiğini fark ettiler. O anları kayıt altına aldılar. Kano keyfi yapan Öğretmenler toparlandıkları sırada Ördeğin Gölden çıkıp onları takip ettiğini fark ettiler. Yanlarında bulunan yiyeceklerle ördeği beslediler. Yaban ördeği Gölden ayrılmak için yola çıkan Öğretmenleri yola kadar takip edip onları yolcu etti.

Tortum gölünde ki bu sıcak görüntüler soğuk kış günün de kalpleri ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uzundere Erzurum Tortum Yerel Haberler

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