'Kanlı Ocak Şehitleri' Iğdır'da anıldı

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü başta olmak üzere birçok kentte kadın, çocuk demeden gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" dolayısıyla Iğdır'da anma programı gerçekleştirildi.

20 Ocak 1990'da Sovyet askerleri tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilen ve tarihe "20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı" olarak geçen kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğ ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği öncülüğünde anma programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev bir konuşma yaparak, "Halkımızın özgürlük mücadelesi tarihinde altın harflerle yazılmış şanlı kahramanlık nöbetlerinden biri olan 20 Ocak trajedisinin üzerinden 36 yıl geçti. 36 yıl önce, vatanlarının özgürlüğünü, onurunu ve haysiyetini her şeyin üstünde tutan vatansever Azerbaycanlı çocuklar, o kanlı gecede canlarını feda ederek şehitliğin zirvesine yükseldiler. 20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının yaşadığı en acı trajedilerden birini yansıtan bir tarihtir. Bilindiği üzere, eski Sovyetler Birliği'nin çöküşünün arifesinde halkımıza karşı işlenen 20 Ocak trajedisi, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini engelleme girişimiydi." dedi. - IĞDIR