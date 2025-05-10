Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Kangallardan Korkan Ayı Ağaca Tırmandı

Kangallardan Korkan Ayı Ağaca Tırmandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban, köpeklerinin havlaması üzerine gittiği ormanda bir ayıyı ağaca tırmanmış halde buldu. Ecevit Açıkel, yaşadığı korku dolu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kangallardan korkan ayı ağaca tırmandı

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koyun otlatan çoban, köpeklerinin havlamasıyla gittiği ormanda bir ayıyı ağaca çıkmış halde buldu.

Başçiftlik ilçesinde sabah saatlerinde koyun otlatan Ecevit Açıkel, köpeklerinin ormanda şiddetli şekilde havlamasını duyunca bir insana saldırdıklarını düşünerek hemen yanlarına gitti. İki çoban köpeği bir ayıyı ağaca sıkıştırmış halde buldu. Açıkel, ağacın tepesine çıkan ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yaşadıklarını anlatan Ecevit Açıkel, "Burası Tokat'ın Başçiftlik ilçesi. Bugün sabah 8.00'de koyun güderken köpeklerin aşağıdaki ormanda bir adama saldırıyorlar sandım. Yanlarına indiğimde ağaca ayıyı çıkartmışlar, ona havlıyorlarmış. Bu mevsimde ayı buraya kadar geldiyse işimiz zor. Köpeklerim olmasa belki bana da saldırabilirdi. İki köpeği üst üste koy, ayı yine de fazla gelir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NAZİF KARAKOÇ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta karşılıklı gol pozisyonları! Tempo inanılmaz
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.