Kangallardan korkan ayı ağaca tırmandı

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koyun otlatan çoban, köpeklerinin havlamasıyla gittiği ormanda bir ayıyı ağaca çıkmış halde buldu.

Başçiftlik ilçesinde sabah saatlerinde koyun otlatan Ecevit Açıkel, köpeklerinin ormanda şiddetli şekilde havlamasını duyunca bir insana saldırdıklarını düşünerek hemen yanlarına gitti. İki çoban köpeği bir ayıyı ağaca sıkıştırmış halde buldu. Açıkel, ağacın tepesine çıkan ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yaşadıklarını anlatan Ecevit Açıkel, "Burası Tokat'ın Başçiftlik ilçesi. Bugün sabah 8.00'de koyun güderken köpeklerin aşağıdaki ormanda bir adama saldırıyorlar sandım. Yanlarına indiğimde ağaca ayıyı çıkartmışlar, ona havlıyorlarmış. Bu mevsimde ayı buraya kadar geldiyse işimiz zor. Köpeklerim olmasa belki bana da saldırabilirdi. İki köpeği üst üste koy, ayı yine de fazla gelir" dedi.