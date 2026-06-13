Haberler

Kandıra'da tüm plajlarda denize giriş yasaklandı

Kandıra'da tüm plajlarda denize giriş yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan, Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. Vatandaşların denize girmemeleri istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan binlerce çalışanı ilgilendiren emsal karar: Mesai dışı eğitim fazla mesai sayıldı

Fazla mesai tartışmasına KDK noktayı koydu
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı