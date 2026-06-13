Kandıra'da tüm plajlarda denize giriş yasaklandı

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan, Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. Vatandaşların denize girmemeleri istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı