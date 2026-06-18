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Çermik'te kamyonetten düşen buzağı bulunup sahibine teslim edildi

Çermik'te kamyonetten düşen buzağı bulunup sahibine teslim edildi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde veterinere götürülürken kamyonetten düşen buzağı, başka bir besici tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Sahibi Mesut Karapolat, sevinç gözyaşları dökerek hayvanını tedavi ettirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde veterinere götürülürken kamyonetten düşen buzağı bulunup sahibine teslim edildi.

Mesut Karapolat isimli vatandaş dün akşam hastalanan buzağısını Petekkaya Mahallesi'ne götürmek için kamyonetine bindirmiş, ilçe merkezine geldiğinde ise hayvanın araçta olmadığını fark etmişti. Kamyonetten düşen buzağı akşam saatlerinde Petekkaya Mahallesi civarında başka bir besici tarafından bulunup sahibine teslim edildi. Buzağının bulunmasına sevinen Mesut Karapolat sevinç gözyaşları döktü. Karpolat, hayvanını veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. Karapolat buzağısının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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