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Kamyonetin arka kapağı açılınca karpuzlar yola saçıldı

Kamyonetin arka kapağı açılınca karpuzlar yola saçıldı
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Bursa’da karpuz satışı için yol kenarına yanaşan kapalı kasa kamyonetin arka kapağının açılmasıyla kasada bulunan karpuzlar yola saçıldı.

Bursa'da karpuz satışı için yol kenarına yanaşan kapalı kasa kamyonetin arka kapağının açılmasıyla kasada bulunan karpuzlar yola saçıldı. Kısa süreli hayrete düşen vatandaşlar, yola savrulan karpuzları toplarken, sürücüler ise karpuzların arasından ilerlemek zorunda kaldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Karpuz satışı yapmak amacıyla yol kenarına yanaşan kapalı kasa kamyonetin arka bagaj kapağı açan sahibi, yaşananlara inanamadı. Araçta bulunan karpuzların bir kısmı yola saçıldı. Ne yapacağını şaşıran kişiye, yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Yola saçılan karpuzları gören vatandaşlar yardıma koşarak ürünleri toplamaya başladı. Kısa süreli trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede sürücüler, yola savrulan karpuzların arasından kontrollü şekilde ilerledi.

Karpuzlar toplanırken, bazılarının patladığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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