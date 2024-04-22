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Kamyonculuktan Emekli Olan Yaşlı Adam Tarıma ve Hayvancılığa Yöneliyor

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kerim Balcıoğlu, kamyonculuk mesleğinden bıktıktan sonra emekli olarak tarım ve hayvancılığa yönelmiştir. Kendini huzurlu hissettiği sessizlikte koyunlarıyla ilgilenen Balcıoğlu, yeni yaşam tarzından mutlu olduğunu belirtmiştir.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kerim Balcıoğlu ortalama 40 yıl yaptığı kamyonculuk mesleğinde trafik stresi ile korna sesinden bıkınca emekli olarak kendini tarıma ve hayvancılığa adadı. Her gün evinin bahçesindeki koyunları ile ilgilenen Balcıoğlu, "Huzuru sessizlikte buldum" dedi.

Horsunlu Mahallesi'nde eşi ile bahçeli müstakil bir evde yaşayan Kerim Balcıoğu, yıllarını kamyon şoförlüğüne adadı. Ortalama 40 yıl yaptığı kamyonculuk mesleğinde kamyonu ile Türkiye'nin dört bir yanını dolaştı. Karış karış Türkiye'yi gezen ve yolları adeta avucunun içi gibi bilen Balcıoğlu, trafik stresi ve korna sesinden bıkınca yıllarca yaptığı mesleğini bırakma kararı aldı. Emekli olan Balcıoğlu köşesine çekilip emekli hayatı yaşamak yerine hayvancılık ve tarıma başladı. "Huzuru sessizlikte buldum" diyen Balcıoğlu, evinin bahçesindeki ahırda baktığı koyunlar ve tarlasında gününü geçiriyor. Her gün, önce kalkıp ahıra giden Balcıoğlu, koyunlarının sağlığı için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Onlara özel olarak hazırladığı yemlerle beslenmelerini sağlarken, aynı zamanda bakımlarını da ihmal etmiyor. Yıllar boyunca kazandığı tecrübelerle, koyunlarının ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar bilen Balcıoğlu, onların her birini adeta bir aile ferdi gibi görüyor.

Emektar kamyon şoförü Kerim Balcıoğlu, "Kamyonculuk yıllarım boyunca Türkiye'nin her yerini dolaştım, birçok memleket gördüm. Her yeri avucumun içi gibi bilirim, çok dost edindim. Zaman zaman sorunlar yaşasam da severek yaptığım mesleğim bana hiç zor gelmedi. Ancak zaman içerisinde trafik stresi ve korna seslerini çekemez oldum. Yıllarca yaptığım mesleğimi bırakıp evime mahalleme çekildim. Boş durmayı sevmediğim için kendimi hayvancılığa ve tarıma verdim. Gerçek huzuru buldum. Tarlamızda bahçe işleri ile ilgileniyorum. Koyunlarım da benim için çok değerli, onlara iyi bakmak ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak benim için bir yaşam tarzı haline geldi. Ailemden biri gibi özenle bakıyorum. Zamanında bir çobandan öğrendiğim besleme şekli ile koyunlarımı besliyorum. Koyunlarım diğer koyunlardan yapı bakımından farklı. Bazılarını da kurbanlık olarak ayırıyorum ve kurban bayramı zamanında satıyorum. Her gün korna sesleri altında o trafik çilesini nasıl çekmişim diyorum şimdilerde kendime. Çok şükür sağlığım yerinde, elim kolum tutuyor. Allah bana sağlık verdikçe de bu işlere devam edeceğim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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