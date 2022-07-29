Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Karataş: "Memur Maaş Zamları Eksik Hesaplanmıştır. Kaybı Önlemek Adına Konuyu Yargıya Taşıdık"

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş temmuz ayı memur maaşlarına yapılan zammın eksik hesaplandığını iddia etti. Memur maaş zamlarının yüzde 41,69 olarak verildiğini, gerçek zam oranının ise yüzde 45,6 olması gerektiğini söyleyen Karataş, "Toplu sözleşmede yer almamasına karşı hükümetin refah payı olarak verdiği yüzde 2,5'luk 2022 temmuz ayında enflasyon oranından düşülerek eklenmemiştir. Bu kaybı önlemek adına konuyu yargıya taşıdık" dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, memurlara yapılan zammın eksik hesaplandığını söyledi. Bu kaybı önlemek adına konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Karataş şunları söyledi:

"Memur maaşlarına yapılan zam eksik hesaplanmıştır. Temmuz ayında yüzde 7 artış yapılıp 2022 yılı birinci 6 aylık enflasyon oranının yüzde 5'ini geçen kısmı da bu orana eklenecekti. 2022 ocak- haziran- temmuz dönemi enflasyon oranı yüzde 42,35 olarak yayınlandı. Bu durumda hesaplanan memur zammının yüzde 45,06 olması gerekiyordu ancak memur zammı yüzde 41,69 olarak açıklanmıştır. Yüzde 41,69 olarak açıklanan memur zammı hesabı Ocak 2022 döneminde toplu sözleşmede yer almamasına karşı, hükümetin refah payı olarak verdiği yüzde 2'lik oranındaki zam, 2022 temmuz ayında enflasyon oranından düşülerek eklenmemiştir. Diğer bir ifadeyle hükümet refah payı olarak vermiş olduğu yüzde 2,5 zammı tekrar geri almıştır. Açıklanan yüzde 41,69 oranındaki zamla, en düşük sağlık çalışanının maaşında 144 TL bir kayıp yaşanmıştır. Sağlık çalışanlarının bu kaybını önlemek amacıyla konuyu yargıya götürmüş bulunmaktayız. Sağlık çalışanların mali ve özlük haklarının korunması noktasında Kamu Sağlık Sen olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini arz ederiz."