Kamu Çalışanlarına Kurban Bayramı İdari İzni

Kamu Çalışanlarına Kurban Bayramı İdari İzni
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı nedeniyle kamu çalışanlarının 5-9 Haziran 2025 tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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