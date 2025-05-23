Kamu Çalışanlarına Kurban Bayramı İdari İzni
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı nedeniyle kamu çalışanlarının 5-9 Haziran 2025 tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel