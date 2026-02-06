Haberler

KAMİAD Genel Başkanı Adıgüzel: "Türkiye'nin yeniden inşasında, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, Türkiye'nin depremler sonrası yeniden inşasında devletin ve milletin yanında olacaklarını belirtti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için aktif olarak sahada çalıştıklarını vurguladı.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin milletin hafızasında derin bir acı olarak yerini koruduğunu belirterek, " Türkiye'nin yeniden inşasında, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KAMİAD Genel Başkanı Adıgüzel, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı diledi. KAMİAD olarak deprem sonrası süreçte yalnızca yeniden inşa çalışmalarında değil, sahada da devletin yanında yer aldıklarını vurgulayan Adıgüzel, önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade etti. Türkiye'de ilk kez bir sivil toplum kuruluşu olarak 30 kişilik teknik ekipleriyle hasar tespit çalışmalarına aktif katkı sağladıklarını belirten Adıgüzel, aynı zamanda maddi yardımlar ve enkaz kaldırma çalışmalarına verilen desteklerle depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduklarını kaydetti. Müteahhitlik sektörünün en büyük sorumluluğunun güvenli yapılar üretmek olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, mühendislik ve denetimden asla taviz verilmemesi gerektiğini, can güvenliğinin her şeyin üzerinde tutulmasının şart olduğunu dile getirdi. KAMİAD olarak duruşlarının net olduğunu ifade eden Ali Adıgüzel, "Türkiye'nin yeniden inşasında, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
