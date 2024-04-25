Kamerunlu Narcisse Notuom Defo Müslüman Oldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müslüman olan Kamerunlu Narcisse Notuom Defo için ihtida merasimi düzenlendi. Defo'ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve 'Dinim İslam' kitapları da hediye edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müslüman olan Kamerunlu Narcisse Notuom Defo için ihtida merasimi düzenlendi.
Kamerunlu Narcisse Notuom Defo, Bandırma İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, İslam dinine dair açıklamalarda bulundu. Pehlivan, İslam'ın Allah katında yegane din olduğunu vurgulayarak, Defo'nun yaklaşık 2 milyar Müslüman kardeşiyle birlikte olduğunu belirtti.
Defo'ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve "Dinim İslam" kitapları da hediye edildi. Merasim, İlçe Müftüsü Pehlivan'ın yaptığı dua ve ihtida belgesinin takdimiyle sona erdi. - BALIKESİR