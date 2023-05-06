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Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi

Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi

Yerel Haberler

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.

23 Nisan Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel için belediye önünde tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, belediye başkanları ve yakınları katıldı. Açıkel'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Açıkel Pehlivanköy Kalp Krizi Kırklareli Yerel Haberler

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