Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Muhammet Yakut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Muhammet Yakut Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Almanya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammet Yakut'un cenazesi, Ataşehir'de düzenlenen törenin ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammet Yakut'un cenazesi, Ataşehir'de kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizi geçirerek Almanya'da hayatını kaybeden Muhammet Yakut için Ataşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneden alınan Yakut'un cenazesi, öğle namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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