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Kalp krizi geçiren Sayan taburcu oldu

Kalp krizi geçiren Sayan taburcu oldu

Yerel Haberler

Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ağrı eski Belediye Başkanı ve AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan taburcu oldu.

Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ağrı eski Belediye Başkanı ve AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan taburcu oldu.

Genel seçimlerde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs akşamı Aydın'da kalp krizi geçirdi. Kriz sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sayan'dan iyi haber geldi. AK Partili Sayan, hastanede yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu. Bir müddet kontrol altında tutulan Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Savcı Sayan Kalp Krizi Aydın Ağrı Yerel Haberler

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