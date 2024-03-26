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Kalp Krizi Geçiren Hastanın Doğum Günü Hastane Personeli Tarafından Kutlandı

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Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki Ömer Hancı, doğum gününde kalp krizi geçirince acil anjiyo yapıldı. Hancı'nın yarım kalan doğum günü sevincini yoğun bakım ünitesinde hastane personeli tamamladı. Gözlerini açtığında karşısında doğum günü pastasını gören Hacı, "Doktorların ve hemşirelerin ilgisi sayesinde ikinci hayatımı yaşıyorum. Doğum günü pastasıyla beni çok mutlu ettiler" sözlerine yer verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Ömer Hancı (41) doğum gününde bir anda başlayan ve artan göğüs ve mide ağrısı ile Kepez Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan Elektrokardiyografi (EKG) sonucunda kalp krizi geçirdiği tanısı konuldu. Hancı'ya acil serviste görevli doktorlar tarafından kısa sürede müdahale edilerek anjiyo yapıldı. Anjiyonun ardından yoğum bakım servisine alınan Hancı'nın yarım kalan doğum günü sevincini doktorlar ve hemşireler tamamladı. Hastane personeli Hancı'ya gözlerini açtığı anda doğum günü pastası getirerek doğum gününü kutladı.

"İkinci hayatımı yaşıyorum"

Yaşadıklarını anlatan Ömer Hancı, "Göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdum. Daha sonra bana kalp krizi geçirdiğimi söylediler. Hemen acil bir şekilde anjiyo yapıldı. Çok başarılı bir operasyon oldu. Buradaki doktorların ve hemşirelerin ilgisi sayesinde ikinci hayatımı yaşıyorum. Doğum günü pastasıyla beni çok mutlu ettiler. Hastalara çok büyük değer veriyorlar, acil durumlarda hemen müdahale ediyorlar. Doktorlar bizim her anımızda yanımızda yer alıyor. Stresli bir hayatım vardı, günlük 4 paket sigara içmeye başlamıştım. Ardından da sıkıntılar yaşamaya başladım. Burada sigarayı hiç aramadım, bundan sonra da içmeyi düşünmüyorum. Sigara hayatımın hiçbir alanında yokken birden kendimi bağımlı yaptım" dedi.

"97 hasta kabul ederek 43 tanesine stent ve balon işlemi gerçekleştirildi"

Kepez Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ufuk Ceylan, "13 Mart günü önemli bir eksiğimiz olan anjiyo bölümümüzü hizmete açtık. Şuana kadar 97 hasta kabul ederek 43 tanesine stent ve balon işlemi gerçekleştirildi. 6 tane hastamıza by-pas hizmeti verdik. Hastalarımıza tüm ekibimizle birlikte en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Aslında biz ona 42 yaşını en güzel hediyeyi vermiş olduk"

Kepez Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Doktor Gamze Yeter Aslan, "Hastamız bize acil servise göğüs ağrısıyla başvurmuş. Fakat üç gün öncesinde mide ağrısıyla karışan ağrıları varmış. Kendisi mide sorunu olduğunu düşünerek soda içerek, mide koruyucu alıyor. Fakat ağrıları devam etmesi üzerine acil servise başvuruyor. EKG'sini gördüğümüzde hemen kalp krizi tanısını koyarak acil anjiyo laboratuvarına aldık. Damarlara balon ve stent uygulayarak her iki damarını da açtık" dedi.

Ömer Hancı'nın rahatsızlanmasında aile diyabet öyküsünün de bir etken olduğunu belirten Aslan, "En önemli stresi ve hayatı varmış. Günde 4 paket sigara tükettiğini söyledi. Bu da muhtemelen damarlarının bu hale gelmesine neden oldu. Yarım kalan doğum gününde 41 yaşındaydı. Anjiyo laboratuvarında 42 yaşına girdiğini söyledi. Aslında biz ona 42 yaşını en güzel hediyeyi vermiş olduk. Yeni damarlar ve yeni hayat vaatleri gibi, bunan sonra sağlık yaşayacağının sözünü verdi. 42'inci yaşını pasta keserek kutlamak istedik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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