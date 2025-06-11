Kalp Krizi Geçiren Doktor Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bayram tatili dönüşü kliniğine gitmeyen doktor Kenan Yıldırım'ın evinde ölü bulunması sonrası yapılan incelemede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberi sağlık camiasında üzüntüyle karşılandı.

Evinde ölü bulunan doktorun kalp krizinden vefat ettiği belirlendi

DENİZLİ - Denizli'de bayram tatili dönüşü kliniğine gitmeyince, çalışanları tarafından evinde ölü olarak bulunan doktorun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda; bayram tatili dönüşü dün sabah kliniğine gitmeyen ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tamamlayıcı Tıp, Anestezi ve Ağrı Uzmanı Doktor Kenan Yıldırım'ı merak eden çalışanları evine gitti. Evinde Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde Dr. Kenan Yıldırım'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi raporunun netleşmesinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Denizli sağlık camiasının sevilen isimlerinden olan Dr. Kenan Yıldırım'ın ölüm haberi, büyük üzüntüye neden oldu. Yıldırım'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü! Yargıtay hapis cezasını bozdu

Yasak aşkını emniyet kemeriyle öldürmüştü! Yargıtay'dan önemli karar
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.