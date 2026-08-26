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KALKAN DİHA’dan TCG Anadolu ve Burgazada’da Başarılı Test Uçuşları

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BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı’nın (DİHA) deniz platformlarında kullanımına yönelik gerçekleştirilen test faaliyetleri kapsamında TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla tamamlandı.

BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı'nın ( Diha ) deniz platformlarında kullanımına yönelik gerçekleştirilen test faaliyetleri kapsamında TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KALKAN DİHA'nın deniz platformlarında kullanılmasına yönelik gerçekleştirilen test faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlığın paylaşımında, "BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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