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Bilecik'te Resmi Plakalı Araç Kaldırıma Park Etti

Bilecik'te Resmi Plakalı Araç Kaldırıma Park Etti
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Bilecik'te ticaret odasına ait resmi plakalı araç, kaldırıma park ederek yayaların geçişini zorlaştırdı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, aracın sürekli aynı yere park ettiği ve oda başkanının iş yeri önünde olduğu belirtildi.

Bilecik'te resmi plakalı ticari aracın kaldırım üzerine park etmesi tepkilere neden oldu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına ait 11 BLC 67 resmi plakalı ticari araç sürücüsü Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldırıma park etti. Aracın büyük olması nedeniyle kaldırımda yürümekte güçlük çeken yayalar duruma tepki gösterirken, bu aracın devamlı aynı yere park yaptığını iddia ettiler.

Öte yandan aracın park ettiği yerin Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının iş yerinin önü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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