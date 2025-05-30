Kaldırım Taşlarını Söküp Geri Koydu: Sosyal Medya Tepkisi

Kaldırım Taşlarını Söküp Geri Koydu: Sosyal Medya Tepkisi
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Eskişehir'de bir şahıs, kaldırım taşlarını köyüne götürmek için söküp görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından geri yerine koydu. Olay büyük tepki topladı.

- ÖZEL) Sokaktaki kaldırım taşlarını söktü, görüntüleri yayılınca geri yerine koydu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir şahsın evinin bulunduğu sokaktaki kaldırım taşlarını köyüne götürmek için söktüğü anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Bahse konu şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından korkup taşların bir bölümünü geri yerine koydu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde ikamet eden bir erkek şahıs köyüne götürmek amacıyla çevredeki kaldırım taşlarını söktü. Şahsın kazmayla söktüğü taşları yanındaki başka bir kişinin yardımıyla otomobilinin bagajına yerleştirdiği anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan ve yüksek etkileşim alan görüntüye tepki yağdı. Görüntülerin dijital platformlarda yayıldığını fark eden şahsın çaldığı kaldırım taşlarının bir bölümünü getirip geri yerine koyduğu görüldü.

"Taşları aldıkları gibi getirsinler yerine koysunlar, cezası var"

Olayla ilgili düşüncelerini paylaşan çevre sakini Fevziye Öter, "Almamaları lazım. Hem yazık hem de günah olur. Burada 3 sıra taş vardı, sırasını sökmüşler, 2 sırasını almışlar. 3'üncüyü de sökmüşler, sonra geri yerleştirmişler. Bu çok yanlış, doğru değil. Yapan kişiye şunu söylemek istiyorum, bu hem çok günah hem de ayıp. Taşları aldıkları gibi getirsinler yerine koysunlar, cezası var" dedi.

Bu arada, bazı çevre sakinleri de sökülen taşların bir bölümünün geri getirilerek yerlerine konulduğunu anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel
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