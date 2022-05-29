Kaldırım işgali yapan esnafa denetim - Haberler

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent genelindeki kaldırım işgali yapan esnaflara denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Havaların ısınmasıyla birlikte teşhir ile satış ürünlerini iş yerlerinin önüne çıkararak yayaların yürümesine engel olan esnaflar denetlendi. Zabıtalar, kaldırımları işgal eden esnafları ikaz ederek, kaldırımların normale dönmesini sağladı.

Ekipler, kaldırım işgaline izin vermeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel