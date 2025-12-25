67 yıllık mutluluğa 'kahve bahane' ziyareti

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Kahve Bahane" projesi kapsamında yarım asrı deviren evliliklerin tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, evliliklerinde 67 yılı geride bırakan Can ailesi ziyaret edildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve beraberindeki heyet, şehrin yaşayan çınarlarından olan Can ailesinin misafiri oldu. 67 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ailenin mutluluk sırları ve hayata dair tecrübeleri, gerçekleştirilen ziyarette keyifli bir sohbet eşliğinde paylaşıldı.

Devletin selamı iletildi

Ziyaret sırasında İl Müdürü Serdar Demirci; Cumhurbaşkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Erzincan Valisinin selamlarını ileterek Can ailesinin ellerini öptü. Aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Demirci, 67 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin genç nesillere örnek teşkil ettiğini belirtti.

"Kahve bahane, sohbet şahane"

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Can ailesi geçmişten bugüne biriktirdikleri anılarını ve uzun ömürlü evliliğin anahtarı olan sevgi, saygı ve sabır değerlerini anlattı. İl Müdürü Demirci, yaşlılarımızın sadece özel günlerde değil, her daim yanlarında olduklarını ve onların hayır dualarının kendileri için en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etti. - ERZİNCAN