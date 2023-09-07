Kahtalı Şehit Yunus Özbek son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de görevi sırasında baygınlık geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek (33), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Hakkari'de görevi sırasında baygınlık geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek (33), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Yunus Özbek'in cenazesi Kahta Devlet Hastanesi'nden alınarak Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları burada Kürtçe ağıtlar yaktı. Türk bayrağına sarılan şehidin naaşı, Kahta Çağrı Camisi'nde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Vural, Malatya 2. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Adıyaman milletvekili Mustafa Alkayış, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN