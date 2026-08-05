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Kahta Kaymakamı Soysal, Yaz Kulübü Faaliyetlerini Ziyaret Etti

Kahta Kaymakamı Soysal, Yaz Kulübü Faaliyetlerini Ziyaret Etti
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Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yaz Kulübü faaliyetlerini ziyaret ederek öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerini inceledi. Öğrencilerle sohbet eden Soysal, etkinliklerin kişisel gelişime katkı sağlayacağını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yaz Kulübü faaliyetlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek'in de eşlik ettiği ziyarette, yaz tatilini sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendiren öğrencilerin faaliyetlerini inceleyen Kaymakam Soysal, eğitim ve etkinlik alanlarını gezdi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Soysal, öğrencilerle sohbet ederek kurslara gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Soysal, "yaz döneminde düzenlenen etkinliklerin çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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