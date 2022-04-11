Kahta'daki Ramazan etkinliğine büyük ilgi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pandemi sebebiyle ertelenen Ramazan etkinlikleri 2 yıl aradan sonra yeniden büyük bir coşkuyla başladı.

Kahta Ebu Sadık Parkı Amfi Tiyatrosu'nu dolduran binlerce vatandaş, sahne alan Grup Ravza ve ünlü ses sanatçısı Kahtalı Mıçe'nin seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Etkinlikte konuşan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Allah'a şükürler olsun uzun bir aradan sonra Ramazan'ın ruhunu halkımızla birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini hemşehrilerimize yaşatmak için düzenlediğimiz Ramazan etkinliğine katılım sağlayarak göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime, memleketimizin medarı iftiharı olan Kahtalı Mıçe ağabeyime, memleketimizin ünlü ilahi grubu, Grup Ravza ekibine ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin İnşallah. Pandemi sürecinden dolayı ertelediğimiz sosyal etkinliklerimize, Allah'ın izniyle bundan sonra devam edeceğiz " dedi. - ADIYAMAN