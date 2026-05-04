Haberler

Kahramanmaraş’tan Çanakkale’ye anlamlı yolculuk

Kahramanmaraş’tan Çanakkale’ye anlamlı yolculuk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale gezisi kapsamında şehit aileleri ve gazilerden oluşan ilk kafile yola çıktı. Programla katılımcıların, milletin kaderini değiştiren destanın yazıldığı toprakları ziyaret ederek manevi bir deneyim yaşaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Çanakkale ruhunu yerinde yaşatmak amacıyla düzenlenen gezi programı kapsamında ilk kafile yola çıktı. Katılımcılar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine tanıklık edecekleri bu yolculukta duygu dolu anlar yaşayacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN ANLAMLI PROGRAM

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında şehit yakınları ve gazilerden oluşan 70 kişilik ilk kafile Çanakkale’ye uğurlandı. Geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören organizasyonun bu yıl da etaplar halinde devam edeceği belirtildi.

Toplamda 240 şehit yakını ve gazinin katılım sağlayacağı programda, katılımcıların hem tarihi yakından tanıması hem de milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi amaçlanıyor. Bu yolculuk, katılımcılar için yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan bir anma ve farkındalık etkinliği olarak öne çıkıyor.

“ŞEHİTLER DİYARINI YERİNDE GÖRECEĞİZ”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, düzenlenen programın önemine dikkat çekerek, şehit aileleri ve gazilerin Çanakkale’yi ziyaret etmesinin büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Küpeli, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce katılımcının bu imkândan faydalanacağını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Programın, katılımcılarda güçlü bir aidiyet duygusu oluşturmasının hedeflendiği vurgulandı.

“KAHRAMANLAR DİYARINDAN ŞEHİTLER DİYARINA YOLCULUK”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek de yapılan organizasyonun önemine değinerek, 70 kişilik kafileyle birlikte Çanakkale’ye doğru yola çıktıklarını söyledi. Özbek, bu yolculuk sayesinde Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları yakından görme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Katılımcıların manevi değeri yüksek alanları ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşayacağı programın, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurması ve milli bilincin canlı tutulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Dilşad Özcan
Haberler.com
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı