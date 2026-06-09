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Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazanın ardından araç içerisinde bulunan kişilerin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sulama kanalına düşen otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle araç içerisinde bulunan yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı. Kurtarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlamasının ardından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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