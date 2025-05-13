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Kahramanmaraşlı Gazeteci Ayhan Akyol, Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Oldu

Kahramanmaraşlı Gazeteci Ayhan Akyol, Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Oldu
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Ankara'da düzenlenen 6. Olağan Genel Kurul ile Ayhan Akyol, Anadolu Basın Yayın Birliği'nin yeni genel başkanı seçildi. Akyol, yerel medyanın dijital dönüşümüne liderlik etme ve basın çalışanlarının haklarını iyileştirme taahhütünde bulundu.

Kahramanmaraşlı gazeteci Ayhan Akyol, Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkanı oldu.

Ankara'da düzenlenen Anadolu Basın Yayın Birliği'nin (ABYB) 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin 81 ilinden gelen basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Kongreyle birlikte yeni bir dönem başladı. Kahramanmaraşlı gazeteci Ayhan Akyol, oyların tamamına yakınını alarak birliğin yeni genel başkanı seçildi.

Seçim sonrasında konuşan ABYB Genel Başkanı Akyol, "Bu birlik, Anadolu basınının yüreğidir. Görevimiz, bu yüreği daha güçlü atmak için çalışmaktır. Yerel medyanın dijital dönüşümüne liderlik etmek, basın çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirmek ve mesleki dayanışmayı güçlendirerek Anadolu basınının sesini Türkiye'ye duyurmak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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