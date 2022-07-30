Kahramanmaraş yerel haberi... Onikişubat Belediyesi'nin tesislerini bir ayda 30 binden fazla kişi ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta Haziran ayı boyunca Onikişubat Belediyesi'nin yüzme havuzlarını 14 bin 520, bisiklet ve yürüyüş yolunu ise 15 bin 750 kişi ziyaret etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in, 'Model ve modern Onikişubat' hedefi ile 'eser ve halka hizmet' düşüncesinin birleşiminde ilçenin dört bir yanı yatırımlarla şekillenirken, sosyal tesis hamlesi de takdir topluyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören tesisler, kaliteli hizmetle birleşerek ziyaretçilerinin özel imkan ve fırsatlara ulaştığı birer marka haline geliyor. Bu tesislerin başında ise gidiş-geliş şeklinde kesintisiz 18 kilometre parkura sahip olan, ayrıca kafeterya ve çocuk parkı da bulunan Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu ile ilçenin farklı lokasyonlarına kurulan kapalı yüzme havuzları yer alıyor. Son teknoloji donatılara sahipliği, modernliği, hijyenik koşulları ve nezih ortamıyla ziyaretçilerinin stres attığı tesisler, büyük beğeni kazanırken, vatandaşların sosyalleşmelerine de imkan sunuyor. Tesislerinin ziyaretçi sayıları ise memnuniyet oranının yüksekliğini gözler önüne seriyor. Bu kapsamda Haziran ayı boyunca Onikişubat Belediyesi'nin yüzme havuzlarını 14 bin 520, bisiklet ve yürüyüş yolunu ise 15 bin 750 olmak üzere 30 binden fazla kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle Onikişubat ilçesinin yaşam standartlarını her geçen gün daha da yukarılara çıkaran Onikişubat Belediyesi, 'Model ve Modern Onikişubat' hedefiyle bisiklet ve yürüyüş severleri de unutmayarak, 2017 yılında gidiş-gelişli 18 kilometrelik Türkiye'nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nu kente kazandırmıştı. Vatandaşların hafta sonları ve tatillerini değerlendirmesinin yanı sıra sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde zinde kalarak, ailece spor yapmalarına ve gelecek nesillerinde sporla iç içe olmalarına imkan sağlayan Bisiklet ve yürüyüş yolu, açıldığı günden bu yana hem kent halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Muhteşem manzarası eşliğinde kafeteryasında güne kahvaltı ile başlayan ziyaretçiler, hem spor yapıp hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Bisikletlerin yanı sıra konseptli oyun parkuru da çocuk ve ailelerin beğenisini kazanıyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören ve kentteki büyük eksikliği kapatan tesisi, Haziran ayı boyunca 15 bin 750 kişi kullandı.

Fitness salonu, antrenör odası, bay-bayan soyunma odaları, engelli ve engelsiz lavaboları ve kafeteryası ile 5 yıldızlı otellerin havuzlarını aratmayan tesisler, Haziran ayında da yoğun ilgi gördü. Onikişubat Belediyesi'nin Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu'nu 2 bin 800, Şehit Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu'nu 2 bin 240, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu'nu 3 bin 490, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu'nu 3 bin 740 ve Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu'nu ise bir ay boyunca 2 bin 250 kişi kullanırken, bu sayı toplamda 14 bin 520 kişi olarak kayıtlara geçti. - KAHRAMANMARAŞ