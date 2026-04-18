Bursa'da Setbaşı Köprüsü karanfillerle donatıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve 8 öğrenci, Bursa'nın Setbaşı Köprüsü'nde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Köprünün korkuluklarına isimlerinin yazılı olduğu pankartlar ve karanfiller asıldı.
Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Setbaşı Köprüsü'nün korkuluklarına, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve 8 öğrencinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar ile karanfiller asıldı. Köprü adeta yas yerine döndü.
Vatandaşlar köprüden geçerken pankartları ve karanfilleri inceleyip hayatını kaybedenleri bir kez daha hatırladı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı