Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi Deprem sonrası Berit dağındaki ürküten görüntü 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Çardak mahallesi Berit dağındaki fay kırığı böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

Deprem sonrası Berit dağındaki ürküten görüntü

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Çardak mahallesi Berit dağındaki fay kırığı böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Çardak mahallesindeki Berit dağındaki görüntü ürküttü. Afşin belediyesinin deprem sonrası bölgede yaptığı drone çekimlerinde Berit dağını neredeyse ikiye ayıran fay kırıkları depremin yıkıcı etkisini bir kere daha gösterdi. Kilometrelerce uzanan ve dağı neredeyse ikiye ayıran fay kırığının yaşandığı Çardak mahallesinde 86 kişi hayatını kaybetti.