Kahramanmaraş'ta Tirşik Şöleni Coşkusu

Okulda 'Tirşik Şöleni'

Kahramanmaraş'ta bir okul bahçesinde Tirşik Şöleni düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir okul bahçesinde Tirşik Şöleni düzenlendi.

Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nde Döngele Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Tirşik Şöleni düzenlendi.Öğretmen ve öğrencilerin, yöreye özgü tirşik bitkisini etkinlikten bir gün önce doğrayarak fermente etti, ardından okul bahçesinde kurulan kazanlarda pişirilerek misafirlere ikram edildi. Tirşik çorbasının yanında tereyağlı bulgur pilavı ve tatlıda ikram edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda vatandaşlar istedikleri kadar tirşik çorbası içme fırsatı buldu.

Yöre halkının yanı sıra merkez ve çevre köy okullarından öğrenci ve öğretmenler de programa katıldı. Bir yanda kazanlarda tirşik kaynarken, diğer yanda öğrenciler ve katılımcılar halaylar çekti. Tirşik bitkisinin doğadan sofraya uzanan yolculuğuna dikkat çekilen programda, bu özel bitkinin hem sağlık açısından faydaları hem de kültürel anlamı vurgulandı.

Okul idarecileri, bu etkinliğin hazırlanmasında emek veren öğretmen, öğrenci, veli ve köy halkına teşekkür ederek, geleneksel değerleri yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.