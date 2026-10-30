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Kahramanmaraş’ta şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

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Kahramanmaraş’ta şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde şehitler Mustafa Kök ve Ebubekir Sel, şahadetlerinin sene-i devriyesinde kabirleri başında ve aile ocaklarında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şehitler Mustafa Kök ve Ebubekir Sel, şahadetlerinin sene-i devriyesinde kabirleri başında ve aile ocaklarında dualarla anıldı.

Andırın Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler Mustafa Kök ve Ebubekir Sel'in kabirlerini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kabirlere karanfil bırakılarak dualar edildi.

Kabir ziyaretlerinin yanı sıra şehitlerin aileleri de evlerinde ziyaret edildi. Psikososyal destek ekipleri ve yetkililer, ailelerin acılarını paylaşarak devletin her zaman şehit emanetlerinin yanında olduğunu belirtti. Ziyaretler, edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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