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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yıl dönümünde, Ebrar Sitesi'ndeki binaların yıkılma anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği deprem anı kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 04.17'de 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen deprem meydana geldi. Depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'ndeki binaların yıkılma anlarının yeni görüntüleri, depremin yıl dönümünde ortaya çıktı. Bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nde deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, yüksek katlı binaların yerle bir olması ile yıkım sonrası oluşan toz bulutları yer aldı.

Meydana gelen depremler sonrası blokların bir bir yıkıldığı görüldü. Yıkım sonrası etrafı toz bulutları kapladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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