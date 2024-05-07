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Kahramanmaraş'ta Mantar Toplayan Genç Tarihi Mızrak Ucu Buldu

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde mantar toplamak için dağlık alana çıkan bir genç, tarihi bir mızrak ucunu bulduğunu açıkladı. Genç, bulduğu mızrak ucunu muhafaza altına aldığını ve müzeye ulaştıracağını belirtti.

Kahramanmaraş'ta bir genç, mantar toplamak için çıktığı dağlık arazide tarihi mızrak ucu buldu. Mızrak ucunu muhafaza altına alan genç, müzeye ulaştıracağını ifade etti.

Nurhak ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Recep Kurt, mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda kayalıkların olduğu bölgede bir mızrak ucu buldu. Kurt, bulduğu mızrak ucunu muhafaza altına aldığını ve en yakın müzeye ulaştıracağını belirtti.

Kayalık alanda bir cisim tespit ettiğini anlatan Kurt, "Kayalık alanında gördüğüm cismi merak ettim ve cismin paslanmış halde olduğunu ve yaban hayvanlarını avlamak için kullanılan bir mızrak olduğunu anladık. Arazide bulduğumuz mızrak ucunu muhafaza altına aldık ve tarihi eseri yakın müzeye ulaştıracağım" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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