İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

Kahramanmaraş'ta yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan iki kişi, yoğun kar nedeniyle hastaneye ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, 500 metre yaya yürüyerek hastaları ambulansa ulaştırdı.

Kahramanmaraş'ta bağ evinde rahatsızlanıp yoğun kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Ahır Dağır Tömek mevkiindeki bir bağ evinde meydana geldi. Evde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Fatma D. (45) ve Nurhayat B.T. (13) yoğun kar nedeniyle hastaneye gidemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle araçla bölgeye ulaşamadı. Yaya olarak bağ evine ulaşan itfaiye ekipleri, sağlık durumu kötüleşen iki kişiyi yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Vatandaşlar, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
