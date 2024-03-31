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Kahramanmaraş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

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Kahramanmaraş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle oy kullanma işlemleri başladı.

Kahramanmaraş'ta yarın gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri hazırlıkları tamamlanmış okullarda seçim hazırlıkları tamamlanarak sandıklar yerleştirilmişti.

Sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde okullara gelen seçmenler oylarını kullanıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde ise vatandaşlar Hacı Osman Arıkan İlkokulu'na gelerek oylarını kullanıyor. Sınıf önlerinde vatandaşlar sıra oluşturduğu ve katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle Kahramanmaraş genelinde kayıtlı seçmen sayısı 753 bin 538. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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